Экс-директор "Гоголь-центра" обвинил следствие в давлении

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский заявил в Мосгорсуде в среду, что следствие оказывает на него давление, требуя признательных показаний в хищении бюджетных средств, но отверг возможность поддаться на это давление, передает корреспондент ТАСС.

"Я готов разговаривать со следствием, давать им показания, но они добиваются только признаний в чем-то, чего не было. Иначе как оказанием давления я не могу это назвать, но заявляю - я на него не поддамся", - заявил Малобродский.

В свою очередь адвокат Малобродского Ксения Карпинская предположила в суде, что признательные показания другого фигуранта дела - бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой - получены под давлением следствия. "Я не верю в искренность самооговора Масляевой, я думаю, что эти показания получены под давлением следствия", - сказала адвокат.

Масляева же обратилась к суду с просьбой "оградить от комментариев адвоката Карпинской". Масляева настаивает на правдивости своих показаний против режиссера Кирилла Серебренникова, Малобродского и других фигурантов дела. Она также отказалась от жалобы своего прежнего адвоката в Мосгорсуд на содержание под стражей.

В среду Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты Малобродского на продление ему ареста до 19 октября.