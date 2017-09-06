Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд оставил под стражей до 19 октября бывшего директора "Гоголь-центра" Малобродского

Происшествия
6 сентября, 15:39 UTC+3 МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Экс-директор "Седьмой студии" Юрий Итин оставлен под домашний арестом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным содержание под стражей до 19 октября бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции признать законным и обоснованным", - сказала судья.

Смотрите также

Почему арестовали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова

Шаткая "Платформа": режиссер Серебренников из свидетеля стал подозреваемым

Суд также оставил под домашним арестом бывшего директора "Седьмой студии" Юрия Итина, смягчив ему условия содержания. Теперь ему разрешены прогулки с 10 до 12 часов утра.

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, находящаяся под стражей, в суде отказалась от жалобы своего адвоката. "Я отказываюсь от жалобы, все равно ничего нельзя изменить", - сказала Масляева.

Ранее Басманный суд отправил по данному делу под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова сроком до 19 октября. Мосгорсуд признал это решение законным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Кирилла Серебренникова Ситуация вокруг "Седьмой студии"
Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев освободил Александра Фролова от должности главы Росгидромета
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
Кабмин ФРГ выступил против переговоров с ДНР и ЛНР о судьбе миссии ООН
4
Эксперты зафиксировали атаки на банковские карты MasterCard
5
Более 500 судов прошли под аркой Крымского моста в Керченском проливе после ее установки
6
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
7
В Забайкалье с рельсов сошли несколько платформ с военной техникой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама