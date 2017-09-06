Суд оставил под стражей до 19 октября бывшего директора "Гоголь-центра" Малобродского

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным содержание под стражей до 19 октября бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции признать законным и обоснованным", - сказала судья.

Суд также оставил под домашним арестом бывшего директора "Седьмой студии" Юрия Итина, смягчив ему условия содержания. Теперь ему разрешены прогулки с 10 до 12 часов утра.

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, находящаяся под стражей, в суде отказалась от жалобы своего адвоката. "Я отказываюсь от жалобы, все равно ничего нельзя изменить", - сказала Масляева.

Ранее Басманный суд отправил по данному делу под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова сроком до 19 октября. Мосгорсуд признал это решение законным.