Суд оставил под стражей до 19 октября бывшего директора "Гоголь-центра" Малобродского

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным содержание под стражей до 19 октября бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.
"Постановление суда первой инстанции признать законным и обоснованным", - сказала судья.
Суд также оставил под домашним арестом бывшего директора "Седьмой студии" Юрия Итина, смягчив ему условия содержания. Теперь ему разрешены прогулки с 10 до 12 часов утра.
Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, находящаяся под стражей, в суде отказалась от жалобы своего адвоката. "Я отказываюсь от жалобы, все равно ничего нельзя изменить", - сказала Масляева.
Ранее Басманный суд отправил по данному делу под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова сроком до 19 октября. Мосгорсуд признал это решение законным.