В Приэльбрусье нашли тело одного из двух пропавших во время схода селя

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Тело одного из двух пропавших во время схода селя жителей Кабардино-Балкарии обнаружено. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Обнаружено тело одного из пропавших в Приэльбрусье местных жителей во время схода селевого потока. Это между Тырныаузом и Верхним Баксаном на водозаборе", - сказал собеседник.

Имя погибшего пока не известно.