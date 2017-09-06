В Приэльбрусье нашли тело одного из двух пропавших во время схода селя

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Тело одного из двух пропавших во время схода селя жителей Кабардино-Балкарии обнаружено. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Обнаружено тело одного из пропавших в Приэльбрусье местных жителей во время схода селевого потока. Это между Тырныаузом и Верхним Баксаном на водозаборе", - сказал собеседник.
Имя погибшего пока не известно.