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В Забайкалье с рельсов сошли несколько платформ с военной техникой

Происшествия
6 сентября, 16:03 UTC+3 ЧИТП ЧИТП 6, сентября. /ТАСС

В пресс-службе Восточного военного округа отметили, что техника перевозилась без личного состава и пострадавших в результате инцидента нет

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ЧИТА, 6 сентября. /ТАСС/. Несколько платформ с военной техникой сошли с рельсов в Забайкальском крае. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Восточного военного округа.

"6 сентября на перегоне одной из железнодорожных станций... с рельсов сошли несколько платформ перевозивших военную технику. Техника перевозилась без личного состава. Пострадавших нет", - сказали в округе.

В пресс-службе отметили, что сейчас "причины произошедшего устанавливаются".

В пресс-службе Забайкальской железной дороги заявили, что ЧП произошло на станции Чита-2.

"В 13:23 мск на станции Чита-2 Забайкальской железной дороги произошел сход 13 вагонов грузового поезда. Габарит соседнего пути не нарушен, угрозы экологической безопасности нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла", - сказали в пресс-службе.

В ликвидации последствий схода участвует восстановительный поезд со станции Чита-1. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в компании "РЖД" создан оперативный штаб. Причина схода устанавливается.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что на перегоне Антипиха - Чита-2 на нечетном пути железной дороги произошел сход с рельсов 14 вагонов - 11 платформ и трех пассажирских вагонов, 10 из них опрокинулись.

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