В Москве арестован фитнес-тренер, подозреваемый в сбыте стероидов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Фитнес-тренер, подозреваемый в сбыте анаболических стероидов, арестован в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"При проверке оперативной информации полицейские установили, что ранее судимый 28-летний житель ближнего зарубежья работал мастер-тренером в одном из фитнес-клубов и распространял анаболические стероиды. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина задержан сотрудниками полиции в момент сбыта 300 таблеток и трех флаконов запрещенных препаратов", - сообщили в ГУ МВД.

Проведенное исследование установило, что изъятые препараты являются сильнодействующим веществом оксандролоном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").