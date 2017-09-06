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В Москве арестован фитнес-тренер, подозреваемый в сбыте стероидов

Происшествия
6 сентября, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Мужчина был задержан сотрудниками полиции в момент сбыта 300 таблеток и трех флаконов запрещенных препаратов

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Фитнес-тренер, подозреваемый в сбыте анаболических стероидов, арестован в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"При проверке оперативной информации полицейские установили, что ранее судимый 28-летний житель ближнего зарубежья работал мастер-тренером в одном из фитнес-клубов и распространял анаболические стероиды. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина задержан сотрудниками полиции в момент сбыта 300 таблеток и трех флаконов запрещенных препаратов", - сообщили в ГУ МВД.

Проведенное исследование установило, что изъятые препараты являются сильнодействующим веществом оксандролоном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").

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