В Москве арестован фитнес-тренер, подозреваемый в сбыте стероидов

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Фитнес-тренер, подозреваемый в сбыте анаболических стероидов, арестован в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"При проверке оперативной информации полицейские установили, что ранее судимый 28-летний житель ближнего зарубежья работал мастер-тренером в одном из фитнес-клубов и распространял анаболические стероиды. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина задержан сотрудниками полиции в момент сбыта 300 таблеток и трех флаконов запрещенных препаратов", - сообщили в ГУ МВД.
Проведенное исследование установило, что изъятые препараты являются сильнодействующим веществом оксандролоном.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").