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Хирург больницы в Люберцах предстанет перед судом по обвинению во врачебной ошибке

Происшествия
6 сентября, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

По данным Следственного комитета, врач не установил верный диагноз и ошибочно перевел пожилую пациентку в другое отделение, в результате чего она скончалась

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Хирург больницы в подмосковных Люберцах, обвиняемый во врачебной ошибке, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

В хирургическое отделение Люберецкой районной больницы №2 была госпитализирована 72-летняя женщина с жалобами на боли в животе.

"33-летний лечащий врач-хирург, несмотря на наличие явных признаков острой хирургической патологии, требующей экстренного оперативного вмешательства, перевел пациентку в терапевтическое отделение. При этом верный диагноз врачом установлен не был", - сообщили в ГСУ.

В результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей врачом-хирургом потерпевшая скончалась. "Согласно заключению комиссионной судмедэкспертизы, между допущенными дефектами оказания медицинской помощи и наступившей смертью потерпевшей имеется прямая причинно-следственная связь", - добавили в подмосковном главке СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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