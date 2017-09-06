Шесть грузовых и одна легковая машина столкнулись в Пермском крае

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в результате крупного ДТП в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На 3-м км трассы М7 "Волга" столкнулись шесть грузовых машин и одна легковушка", - рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, погиб регулировщик движения. Еще трое пострадавших госпитализированы. Причины ДТП устанавливаются.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, начата проверка по факту аварии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.