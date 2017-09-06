Следователь линейного отдела МВД аэропорта Внуково обвиняется в мошенничестве на $30 тыс.

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Следователь линейного отдела МВД в аэропорту Внуково стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 30 тыс. долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ.
"В ходе предварительного следствия установлено, что в производстве следователя следственного отдела линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково находилось уголовное дело, в ходе расследования которого, с 15 ноября по 19 декабря 2016 года, следователь договорился с предпринимателем о прекращении уголовного дела и возврате изъятых ювелирных изделий за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. долларов", - сообщили в ММСУТ.
Впоследствии через представителя предпринимателя обвиняемый получил 30 тыс. долларов, которыми распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время сотруднику полиции предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Вину он полностью признал, дал полные и последовательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.