Следователи установили личность второго погибшего при сходе селя в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 6 сентября. /ТАСС/. МЧС подтверждает информацию о том, что спасатели нашли тело одного из двух пропавших без вести при сходе селевого потока в Приэльбрусье 1 сентября. Между тем следователи установили, что погибший являлся сторожем турбазы.

"В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия неподалеку от водозабора города Тырныауз. В указанном месте сегодня было обнаружено тело мужчины, который, по предварительным данным, погиб во время схода селя. Личность погибшего установлена - это охранник турбазы, расположенной в ущелье Адыл-Су", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике, уточнив, что погибший был местным жителем.

Ранее о том, что тело обнаружено, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что нашли сторожа турбазы Джантуган. "Нашли сторожа турбазы Джантуган Магомеда Узденова. Родственники опознали погибшего", - сказал источник.

В ночь на 1 сентября в горах КБР сошел мощный селевой поток. Без вести пропавшими считались двое местных жителей, один из них - глава администрации поселка Эльбрус (объединяет все поселки Приэльбрусья) Мусса Джаппуев, который первый отправился на место ЧП.

Тело третьего пропавшего спасатели нашли 2 сентября. Группировка спасателей, брошенных на их поиски, 4 сентября достигла, по данным местных властей, 500 человек.