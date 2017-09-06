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Пострадавший при стрельбе из гранатомета в Северной Осетии мальчик доставлен в Москву

Происшествия
6 сентября, 17:42 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 6, сентября. /ТАСС

Отмечается, что ребенку предстоит пройти длительное лечение

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Медики перевели на лечение в Москву пострадавшего при стрельбе из гранатомета в Северной Осетии мальчика. Об этом ТАСС сообщили в среду в министерстве здравоохранения республики.

"Мальчик переведен в специализированное учреждение города Москвы. Ему предстоит длительное лечение, включая реконструктивно-восстановительные операции, в том числе пластические", - уточнили в ведомстве. Состояние девочки, также пострадавшей в инциденте, стабильное, угрозы жизни нет. Она получила травмы легкой степени тяжести.

Как сообщалось, в воскресенье двое детей были ранены во время стрельбы из найденного гранатомета в селении Тарское, пострадавшие были госпитализированы в детскую республиканскую больницу. Туда после инцидента прибыл глава республики Вячеслав Битаров, отметив, что при необходимости власти окажут помощь в лечении детей.

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Персоны
Битаров, Вячеслав Зелимханович
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Россия
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