Пострадавший при стрельбе из гранатомета в Северной Осетии мальчик доставлен в Москву

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Медики перевели на лечение в Москву пострадавшего при стрельбе из гранатомета в Северной Осетии мальчика. Об этом ТАСС сообщили в среду в министерстве здравоохранения республики.

"Мальчик переведен в специализированное учреждение города Москвы. Ему предстоит длительное лечение, включая реконструктивно-восстановительные операции, в том числе пластические", - уточнили в ведомстве. Состояние девочки, также пострадавшей в инциденте, стабильное, угрозы жизни нет. Она получила травмы легкой степени тяжести.

Как сообщалось, в воскресенье двое детей были ранены во время стрельбы из найденного гранатомета в селении Тарское, пострадавшие были госпитализированы в детскую республиканскую больницу. Туда после инцидента прибыл глава республики Вячеслав Битаров, отметив, что при необходимости власти окажут помощь в лечении детей.