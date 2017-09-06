Суд приговорил экс-сотрудницу ульяновской полиции к 2,5 годам колонии за смертельное ДТП

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УЛЬЯНОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Бывшая сотрудница межмуниципального отдела внутренних дел "Новоспасский" Ульяновской области Кристина Белякова приговорена к 2,5 годам колонии-поселения за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, унесшее жизнь человека. Об этом сообщил в среду ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ по связям со СМИ Александр Сорокин.
"Бывшая сотрудница межмуниципального отдела внутренних дел "Новоспасский" Кристина Белякова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть, совершенное в состоянии алкогольного опьянения". Приговором суда Беляковой назначено наказание в виде 2,5 лет с отбыванием в колонии-поселении", - сказал он.
По данным следствия, 23 октября 2016 года на тот момент действующая сотрудница полиции управляла в состоянии алкогольного опьянения автомобилем. Женщина не справилась с управлением и наехала на чугунное ограждение памятника в районом поселке Новоспасское Ульяновской области. Через несколько часов после аварии в стационаре медицинского учреждения от полученных повреждений скончалась 28-летняя пассажирка автомобиля.
Референт пресс-службы Управления МВД России по Ульяновской области Сергей Сергеенко уточнил корреспонденту ТАСС, что Белякова уволена из органов в октябре 2016 года по отрицательным мотивам. Руководство бывшей сотрудницы полиции было привлечено к дисциплинарной ответственности.