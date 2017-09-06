Прибывший из Москвы пассажир скончался в аэропорту Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Пассажир, прибывший рейсом из Москвы, скончался в среду в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщила ТАСС директор департамента стратегических коммуникаций УК "Аэропорты регионов" Ольга Ладейщикова.

"Могу подтвердить, что пассажир скончался в аэропорту. Это случилось сегодня", - сказала она.

По ее словам, пассажир прибыл рейсом авиакомпании "Победа" из Москвы. В настоящее время проводится расследование.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, ведомство проводит проверку по факту инцидента.