Прибывший из Москвы пассажир скончался в аэропорту Ростова-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Пассажир, прибывший рейсом из Москвы, скончался в среду в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщила ТАСС директор департамента стратегических коммуникаций УК "Аэропорты регионов" Ольга Ладейщикова.
"Могу подтвердить, что пассажир скончался в аэропорту. Это случилось сегодня", - сказала она.
По ее словам, пассажир прибыл рейсом авиакомпании "Победа" из Москвы. В настоящее время проводится расследование.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, ведомство проводит проверку по факту инцидента.