Воевавший в Сирии участник НВФ экстрадирован из Германии в Россию

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в участии в незаконных вооруженных формированиях в Сирии экстрадирован из Гамбурга в Москву, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники российского Бюро Интерпола и ФСИН осуществили экстрадицию из Германии в Россию 25-летнего Абдулы Омарова, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании", - сказала Волк.
Она пояснила, что в ноябре 2015 года в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по факту его участия в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования на территории Сирии. "В том же году на основании запроса МВД по Республике Дагестан фигурант был объявлен в розыск по каналам Интерпола", - отметила она.