Воевавший в Сирии участник НВФ экстрадирован из Германии в Россию

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в участии в незаконных вооруженных формированиях в Сирии экстрадирован из Гамбурга в Москву, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники российского Бюро Интерпола и ФСИН осуществили экстрадицию из Германии в Россию 25-летнего Абдулы Омарова, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании", - сказала Волк.

Она пояснила, что в ноябре 2015 года в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по факту его участия в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования на территории Сирии. "В том же году на основании запроса МВД по Республике Дагестан фигурант был объявлен в розыск по каналам Интерпола", - отметила она.