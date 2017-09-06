Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Воевавший в Сирии участник НВФ экстрадирован из Германии в Россию

Происшествия
6 сентября, 17:31 дата обновления: 6 сентября, 17:34 UTC+3

В России в отношении Абдулы Омарова возбуждено уголовное дело

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в участии в незаконных вооруженных формированиях в Сирии экстрадирован из Гамбурга в Москву, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники российского Бюро Интерпола и ФСИН осуществили экстрадицию из Германии в Россию 25-летнего Абдулы Омарова, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании", - сказала Волк.

Она пояснила, что в ноябре 2015 года в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по факту его участия в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования на территории Сирии. "В том же году на основании запроса МВД по Республике Дагестан фигурант был объявлен в розыск по каналам Интерпола", - отметила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
2
Минприроды: претензий к работе ушедшего главы Росгидромета не было
3
МИД опубликовал видео действий американских силовиков в генконсульстве РФ
4
Кабмин ФРГ выступил против переговоров с ДНР и ЛНР о судьбе миссии ООН
5
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
6
Facebook сделает некоторые функций WhatsApp платными
7
Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама