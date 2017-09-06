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Росавиация: сертификат летной годности разбившегося в Балашихе самолета Ан-2 просрочен

Происшествия
6 сентября, 18:00 дата обновления: 6 сентября, 18:06 UTC+3

Действие сертификата истекло в ноябре 2012 года

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© Евгений Максимов/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Действие сертификата летной годности, удостоверяющего техническую годность воздушного судна к полетам, на самолет Ан-2, разбившийся в Балашихе, истекло почти пять лет назад. Об этом в среду сообщила пресс-служба Росавиации.

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"Ан-2 вообще не должен был подниматься в небо, поскольку действие сертификата летной годности, удостоверяющего техническую годность воздушного судна к полетам, на этот самолет истекло почти пять лет назад - в ноябре 2012 года", - говорится в сообщении Росавиации.

Отмечается, что командир был обладателем свидетельства линейного пилота и пилота-любителя. Второму пилоту выдавалось свидетельство коммерческого пилота и пилота-любителя, а также свидетельство о признании свидетельства линейного пилота, выданного FAA USA. "При этом отметки о допуске к управлению воздушного судна типа Ан-2 у обоих пилотов отсутствуют", - уточнили в Росавиации.

Самолет разбился 2 сентября в деревне Федурново на территории Московского авиаремонтного завода ДОСААФ в Балашихинском округе Подмосковья во время авиашоу в честь 70-летия первого полета Ан-2 (31 августа 1947 года самолет, получивший в последствии наименование Антонов-2 (Ан-2), совершил первый полет с аэродрома авиазавода им. Чкалова в Новосибирске). 

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