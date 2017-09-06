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СК начал проверку после ранения юноши из травматики в центре Москвы

Происшествия
6 сентября, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Молодой человек получил незначительные повреждения шеи во время прогулки по аллее рядом с жилым домом по улице Кутузова

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столичные следователи СК начали проверку по факту ранения 16-летнего юноши на западе столицы из травматического оружия. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, "по предварительным данным, 5 сентября юноша, прогуливаясь по аллее вблизи жилого дома по улице Кутузова, получил незначительные повреждения шеи. Подростку была оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает".

По данным СМИ, лишь выйдя из аллеи, он обнаружил ранение, предположительно, из травматического оружия.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила представитель столичного ГСУ.

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