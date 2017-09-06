Сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Европарк" на западе Москвы оказалось ложным

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция не обнаружила опасных предметов в здании торгового центра "Европарк" на Рублевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Полиция закончила проверку здания. Никаких предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
Ранее в ГУ МВД сообщили, что в службу "02" поступила информация о том, что в торговом центре по адресу: Рублевское шоссе, дом 62 якобы находится бесхозный предмет.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, из торгового центра эвакуированы около 1 тыс. человек.