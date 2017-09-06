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В Северной Осетии нейтрализованы трое боевиков

Происшествия
6 сентября, 18:53 дата обновления: 6 сентября, 19:32 UTC+3

По данным НАК, бандиты планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов

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© НАК РФ, архив

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Трое боевиков, уничтоженных в ходе спецоперации в Северной Осетии, были членами законспирированной ячейки приверженцев запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В ходе осуществления комплекса оперативно-разыскных мероприятий органами ФСБ России была получена информация о нахождении на территории Республики Северная Осетия-Алания членов законспирированной ячейки - приверженцев радикальной идеологии, которые присягнули на верность ИГ и готовились совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в НАК.

Для недопущения террористических акций было принято решение о проведении контртеррористической операции в горно-лесистой местности вблизи Владикавказа. "В результате принятых мер трое бандитов были блокированы на участке местности в районе Суаргомского ущелья. На законное требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В ходе скоротечного боя преступники были нейтрализованы", - сказали в НАК.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. "На месте происшествия обнаружены автоматы, гранаты и готовые к применению самодельные взрывные устройства", - сообщили в НАК. Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в селении Чми, где ликвидировали боевиков, введен режим контртеррористической операции (КТО). "В Чми ввели КТО, там ликвидированы трое боевиков", - сказал собеседник агентства. Чми находится в Северной Осетии на российско-грузинской границе.

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