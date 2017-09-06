Суд продлил арест обвиняемого в нападении на полицейского 26 марта в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил до 18 октября срок ареста Дмитрия Борисова, одного участников прошедшей в Москве 26 марта несанкционированной акции, обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следователя.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и продлить в отношении Борисова меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц и десять суток, то есть до 18 октября", - огласила решение судья Юлия Сафина.

В Басманном суде перед заседанием были усилены меры безопасности в связи с тем, что на процесс по продлению срока ареста Борисову в среду пришло около 30 сторонников активиста.

В ходе заседания представитель СК настаивал на продлении ареста Борисову в связи с тем, что он может скрыться от следствия и суда. "При задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", - отметил следователь. Гособвинитель полностью поддержал представителя СК.

В свою очередь защита просила отказать следователю в заявленном ходатайстве и настаивала на невиновности Борисова. "Я считаю, что нужно отпустить меня прямо сейчас из зала суда, так как я не совершал того, в чем меня обвиняют", - подчеркнул сам обвиняемый.

31-летний житель Подмосковья Дмитрий Борисов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга он нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей.