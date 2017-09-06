Сформировавшийся в Атлантике шторм "Катя" может вскоре стать ураганом

ТАСС, 6 сентября. Новый тропический шторм, получивший имя "Катя", сформировался в среду над Атлантическим океаном, он усиливается и в течение двух дней может превратиться в ураган. Об этом сообщил на своем сайте Национальный центр по наблюдению за ураганами США, расположенный в Майями (штат Флорида).

"Ожидается усиление, "Катя" может превратиться в ураган через пару дней, когда приблизится к берегу [мексиканского штата] Веракрус", - говорится в предупреждении американского центра. Сейчас "Катя" находится в 280 км к северу от берегов штата Веракрус. Скорость ветра в центре этого шторма составляет 20 м/c, отмечают метеорологи.

В настоящее время на американский штат Флорида надвигается ураган "Ирма", который, по данным Национального центра по наблюдению за ураганами, является самым сильным из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива.

Согласно прогнозам центра, "Ирма" достигнет территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико вечером в среду, а южной части штата Флорида - к утру в воскресенье.