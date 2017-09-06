Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сформировавшийся в Атлантике шторм "Катя" может вскоре стать ураганом

Происшествия
6 сентября, 19:44 UTC+3 ТАСС

Сейчас "Катя" находится в 280 км к северу от берегов штата Веракрус

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 сентября. Новый тропический шторм, получивший имя "Катя", сформировался в среду над Атлантическим океаном, он усиливается и в течение двух дней может превратиться в ураган. Об этом сообщил на своем сайте Национальный центр по наблюдению за ураганами США, расположенный в Майями (штат Флорида).

"Ожидается усиление, "Катя" может превратиться в ураган через пару дней, когда приблизится к берегу [мексиканского штата] Веракрус", - говорится в предупреждении американского центра. Сейчас "Катя" находится в 280 км к северу от берегов штата Веракрус. Скорость ветра в центре этого шторма составляет 20 м/c, отмечают метеорологи.

В настоящее время на американский штат Флорида надвигается ураган "Ирма", который, по данным Национального центра по наблюдению за ураганами, является самым сильным из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива.

Согласно прогнозам центра, "Ирма" достигнет территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико вечером в среду, а южной части штата Флорида - к утру в воскресенье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тайфуны и ураганы
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
4
ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали - не отец испанки, из-за которой произвели эксгумацию
5
Новый глава Росгидромета: в сохранении ведомства значительная заслуга Фролова
6
Путин заявил главе Южной Кореи о бессмысленности санкций против КНДР
7
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама