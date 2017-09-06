Источник: четвертый боевик ИГ ликвидирован в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Северной Осетии ликвидировали четвертого за день члена законспирированной ячейки приверженцев запрещенной в России международной террористической организации ИГ. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных структурах.

"Во Владикавказе на улице Первомайская ликвидировали четвертого за день террориста при оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Он был на машине", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что трое боевиков были ликвидированы в селении Чми, там был введен режим контртеррористической операции. По данным Национального антитеррористического комитета, они были приверженцами радикальной идеологии, присягнувшими на верность ИГ, и готовились совершить ряд преступлений.