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Источник: четвертый боевик ИГ ликвидирован в Северной Осетии

Происшествия
6 сентября, 22:59 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 6, сентября. /ТАСС

Отмечается, что боевик оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Северной Осетии ликвидировали четвертого за день члена законспирированной ячейки приверженцев запрещенной в России международной террористической организации ИГ. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных структурах.

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"Во Владикавказе на улице Первомайская ликвидировали четвертого за день террориста при оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Он был на машине", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что трое боевиков были ликвидированы в селении Чми, там был введен режим контртеррористической операции. По данным Национального антитеррористического комитета, они были приверженцами радикальной идеологии, присягнувшими на верность ИГ, и готовились совершить ряд преступлений.

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