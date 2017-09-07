Суд продолжит допрос свидетелей обвинения по делу Улюкаева

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в четверг продолжит допрос свидетелей обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки.

Ранее в суде были допрошены трое свидетелей со стороны обвинения - директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко и рядовая сотрудница министерства Юлия Москвина. Также в суде были оглашены материалы оперативного эксперимента ФСБ в отношении Улюкаева.

Гособвинитель зачитал суду заявление бывшего главы службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова с подписью главы компании Игоря Сечина на имя директора ФСБ Александра Бортникова. В оглашенных материалах содержалась расшифровка беседы Сечина с Улюкаевым во время предполагаемой передачи взятки.

Прокуратура не комментирует планы по ходу дальнейшего допроса свидетелей.