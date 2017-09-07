Суд продолжит допрос свидетелей обвинения по делу Улюкаева

Bellator раздаст пять тысяч фигурок Емельяненко перед боем Хендерсон - ФрейреСпорт 7 сентября, 0:09
Надаль: Рублев в 1/4 финала US Open непривычно много ошибалсяСпорт 6 сентября, 23:52
Эксперт: Рублев выходом в четвертьфинал US Open привлек внимание всего теннисного мираСпорт 6 сентября, 23:46
Рублев уступил Надалю в четвертьфинале US OpenСпорт 6 сентября, 23:06
Епанчинцев: хоккеистам "Спартака" не хватило свежести в игре с "Йокеритом"Спорт 6 сентября, 22:46
Парламент Каталонии одобрил закон о референдумеМеждународная панорама 6 сентября, 22:37
Матч отбора ЧМ-2018 ЮАР - Сенегал будет переигран из-за нечестного судействаСпорт 6 сентября, 22:37
Памятник Александру Пушкину открыли после реставрации в центре МосквыОбщество 6 сентября, 22:04
США предлагают ввести нефтяное эмбарго против КНДР и заморозить активы Ким Чен ЫнаМеждународная панорама 6 сентября, 21:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в четверг продолжит допрос свидетелей обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки.
Ранее в суде были допрошены трое свидетелей со стороны обвинения - директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко и рядовая сотрудница министерства Юлия Москвина. Также в суде были оглашены материалы оперативного эксперимента ФСБ в отношении Улюкаева.
Гособвинитель зачитал суду заявление бывшего главы службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова с подписью главы компании Игоря Сечина на имя директора ФСБ Александра Бортникова. В оглашенных материалах содержалась расшифровка беседы Сечина с Улюкаевым во время предполагаемой передачи взятки.
Прокуратура не комментирует планы по ходу дальнейшего допроса свидетелей.