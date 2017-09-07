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Суд продолжит допрос свидетелей обвинения по делу Улюкаева

Происшествия
7 сентября, 0:19 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Ранее в суде уже были допрошены трое свидетелей со стороны обвинения

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в четверг продолжит допрос свидетелей обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки.

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Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева

Ранее в суде были допрошены трое свидетелей со стороны обвинения - директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко и рядовая сотрудница министерства Юлия Москвина. Также в суде были оглашены материалы оперативного эксперимента ФСБ в отношении Улюкаева.

Гособвинитель зачитал суду заявление бывшего главы службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова с подписью главы компании Игоря Сечина на имя директора ФСБ Александра Бортникова. В оглашенных материалах содержалась расшифровка беседы Сечина с Улюкаевым во время предполагаемой передачи взятки.

Прокуратура не комментирует планы по ходу дальнейшего допроса свидетелей.

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Темы
Дело Алексея Улюкаева
Персоны
Сечин, Игорь Иванович Улюкаев, Алексей Валентинович Бортников, Александр Васильевич
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