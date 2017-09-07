Шторм "Катя" в Мексиканском заливе обрел силу урагана

Рублев сказал, что Надаль преподал ему хороший урок в 1/4 финала US OpenСпорт 7 сентября, 1:07
Замглавы Федеральной резервной системы США подал в отставкуЭкономика и бизнес 7 сентября, 0:48
El Pais: члены правительства Каталонии подписали указ о проведении референдума 1 октябряМеждународная панорама 7 сентября, 0:41
Кисляк считает, что давление на него было частью внутриполитической борьбы в СШАПолитика 7 сентября, 0:26
Кисляк: у Москвы много вариантов для ответа на действия США в отношении дипобъектовПолитика 7 сентября, 0:12
Bellator раздаст пять тысяч фигурок Емельяненко перед боем Хендерсон - ФрейреСпорт 7 сентября, 0:09
Надаль: Рублев в 1/4 финала US Open непривычно много ошибалсяСпорт 6 сентября, 23:52
Эксперт: Рублев выходом в четвертьфинал US Open привлек внимание всего теннисного мираСпорт 6 сентября, 23:46
Рублев уступил Надалю в четвертьфинале US OpenСпорт 6 сентября, 23:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Катя", сформировавшийся в Мексиканском заливе, в среду обрел силу урагана. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, расположенный в Майями (штат Флорида).
Скорость ветра в эпицентре "Кати" возросла с 20 м/с до 82,7 м/с. Ураган расположен в 295 км восточнее Тампико (Мексика). Национальный центр по наблюдению за ураганами США прогнозирует дальнейшее увеличение скорости вихревых потоков в эпицентре атмосферного явления в течение ближайших двух суток.
Помимо "Кати" в Мексиканском заливе, в Атлантическом океане бушуют ураган пятой категории "Ирма" и ураган первой категории "Хосе".
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 метра в cекунду. При скорости ветра 33 метра в секунду и более шторм становится ураганом.