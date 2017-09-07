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Шторм "Катя" в Мексиканском заливе обрел силу урагана

Происшествия
7 сентября, 1:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

Метеорологи США прогнозируют дальнейшее увеличение скорости вихревых потоков в эпицентре урана в течение двух суток

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Катя", сформировавшийся в Мексиканском заливе, в среду обрел силу урагана. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, расположенный в Майями (штат Флорида).

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Скорость ветра в эпицентре "Кати" возросла с 20 м/с до 82,7 м/с. Ураган расположен в 295 км восточнее Тампико (Мексика). Национальный центр по наблюдению за ураганами США прогнозирует дальнейшее увеличение скорости вихревых потоков в эпицентре атмосферного явления в течение ближайших двух суток.

Помимо "Кати" в Мексиканском заливе, в Атлантическом океане бушуют ураган пятой категории "Ирма" и ураган первой категории "Хосе".

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 метра в cекунду. При скорости ветра 33 метра в секунду и более шторм становится ураганом.

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