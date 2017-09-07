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Премьер Антигуа и Барбуда оценил ущерб от "Ирмы" в 10% ВВП страны

Происшествия
7 сентября, 2:26 UTC+3 ТАСС

Глава правительства островного государства заявил, что устранение последствий урагана может занять годы

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ТАСС, 7 сентября. Ураган "Ирма" в Антигуа и Барбуда привел к "абсолютному разрушению" на острове Барбуда, ущерб от стихии составил $150 млн (при годовом ВВП в $1,45 млрд). Об этом Гастон Браун, премьер-министр островного государства с населением менее 100 тыс. человек, заявил в среду в эфире правительственной радиовещательной службы Antigua Broadcasting Service.

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"Разрушений очень много, более 90%. Остров Барбуда практически непригоден для жизни. Восстановление займет годы", - рассказал глава правительства. Он добавил, что на острове рухнула телевизионная вышка, из-за чего оттуда долгое время не поступало никаких данных. Браун указал, что на острове с население чуть более 1,5 тысяч жителей погиб один человек.

Ранее стало известно, что два человека погибли при прохождении "Ирмы" через Французские Антильские острова. Скорость ветра превышала 260 км/ч и в порывах достигала 380 км/ч. Выпала трехмесячная норма осадков. Произошло повышение уровня моря на пять метров, волны при этом достигали 12 метров.

Согласно данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Ирма" является самым сильным из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. В настоящее время скорость ветра в его эпицентре возросла до 290 км/ч.

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