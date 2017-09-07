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При столкновении микроавтобуса и двух грузовиков в Смоленской области погибли пять человек

Происшествия
7 сентября, 2:47 UTC+3 ТАСС

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель одного из грузовиков, выехавший на встречную полосу

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ТАСС, 7 сентября. Пять человек погибли в результате ДТП на трассе М1 "Москва - Минск" в Смоленской области, сообщили в четверг ТАСС в областном УМВД.

"Пять человек скончались на месте ДТП, которое произошло сегодня около 00:01 мск на 182 км трассы М1 "Москва - Минск" в Смоленской области. Столкнулись два тяжелых грузовика и микроавтобус" , - сказала начальник пресс-службы регионального УМВД Наталья Гуреева.

Все погибшие - пассажиры микроавтобуса. С места ДТП в больницу доставлены водитель и один пассажир микроавтобуса, а также водитель одного из большегрузов. Состояние пострадавших уточняется.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель одного из грузовиков, совершивший выезд на полосу встречного движения.

На месте аварии работают следователи, сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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