Экс-сотрудника ФСБ будут судить в Чите за продажу Китаю сведений о работе ведомстве

ЧИТА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Забайкальский краевой суд рассмотрит уголовное дело о государственной измене бывшего сотрудника ФСБ России, которого обвиняют в продаже китайским спецслужбам сведений о работе ведомства, сообщила в четверг пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

"На скамье подсудимых предстанут два человека, один из которых с 2006 по 2008 годы работал старшим оперуполномоченным УФСБ РФ по Сибирскому военному округу, и ему была доверена государственная тайна, в том числе отдельные сведения о деятельности ФСБ России. Со вторым подсудимым его связывали приятельские отношения. Оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - сказала Михайлюк.

По версии следствия, экс-сотрудник ФСБ РФ получал на флеш-накопителе задания от сотрудника министерства безопасности КНР и за вознаграждение передавал сведения о деятельности ФСБ. Курьером выступал его знакомый. Всего за период сотрудничества с министерством безопасности Китая обвиняемые получили 200 тыс. юаней (более $30 тыс.).

Михайлюк уточнила корреспонденту ТАСС, что уголовное дело только поступило в суд, и дата начала его рассмотрения пока не определена. "Обвиняемых еще должны этапировать из Москвы, из Лефортова", - сказала пресс-секретарь. Судебные слушания пройдут в закрытом режиме, поскольку некоторые из материалов дела являются секретными.