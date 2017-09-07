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На острове Сен-Мартен из-за "Ирмы" разрушены почти все здания

Происшествия
7 сентября, 4:33 UTC+3 ТАСС

По словам главы местного совета, в результате удара стихии погибли шесть человек

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© NOAA via AP

ТАСС, 7 сентября. Не менее шести человек стали жертвами урагана "Ирма" на французской (северной) части острова Сен-Мартен в Карибском море. Разрушены почти все строения, сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на местные власти.

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"Это огромная катастрофа, 95% острова разрушена. Я в шоке и полной растерянности от произошедшего", - заявил агентству глава местного совета. Ранее приводились данные о двух жертвах и двух тяжело раненых из-за "Ирмы" на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми французских Антильских островов, однако не уточнялось, где именно погибли люди.

Северная часть острова Сен-Мартен принадлежит Франции, южная (под названием Синт-Мартин) - Нидерландам. Во французской части острова проживают около 37 тыс. человек, в голландской - 40 тыс.

О жертвах и разрушениях в южной части острова пока не сообщается. Министр внутренних дел Нидерландов Роналд Пластерк рассказал, что этот район "отрезан от мира": нет электричества, связи, закрыты морской порт и аэровокзал. Министр добавил, что какие-либо данные о разрушениях появятся в четверг утром.

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Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
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