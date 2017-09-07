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Ураган "Ирма" оставил без электричества 900 тыс. жителей Пуэрто-Рико

Происшествия
7 сентября, 7:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

Островному государству уже нанесен значительный ущерб

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Ураган пятой категории "Ирма" в среду обрушился на территорию ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико. Порядка 900 тыс. потребителей остались без электроэнергии. Атмосферное явление успело нанести значительный ущерб Пуэрто-Рико, заявил телекомпании CNN губернатор островного государства Рикардо Роселло.

"Мы находимся в штабе операций в Сан-Хуане [столице Пуэрто-Рико]. Уже понятно, что нанесен довольно значительный ущерб", - заявил он, уточнив, что в столице Пуэрто-Рико скорость ветра превышает 44,7 м/с.

ТАСС/Reuters

По имеющимся сведениям, власти проводят несколько поисково-спасательных операций в районах подтопления. Пока данных о жертвах или пострадавших не поступало. В Пуэрто-Рико проживает около 3,4 млн человек. В июне в этой стране прошел референдум, на котором жители высказались за то, чтобы эта территория стала 51-м американским штатом.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" сохраняется на прежнем уровне - 81,7 м/с. Сам эпицентр находится в стороне от Пуэрто-Рико. Ураган движется на северо-запад со скоростью 7,2 м/с. По прогнозам метеорологов, в четверг он достигнет побережья Доминиканской Республики, а к вечеру субботы - южной части Флориды.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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