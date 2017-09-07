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Один из пострадавших в ДТП с "КамАЗом" в Приамурье скончался

Происшествия
7 сентября, 7:38 UTC+3 ТАСС

Состояние еще одного пострадавшего оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе регионального правительства

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ТАСС, 7 сентября. Один из 17 пострадавших при столкновении грузовика и "КамАЗа" с рабочими компании "Газрегион" в Амурской области скончался в больнице, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

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"Один человек, госпитализированный в Свободненскую больницу, несмотря на все предпринятые врачами усилия, сегодня утром скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.

Еще у одного пострадавшего тяжелое, стабильное состояние, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Троим госпитализация не понадобилась, они проходят лечение амбулаторно, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что амбулаторное лечение назначено четверым участникам аварии.

ДТП произошло 6 сентября на федеральной трассе "Амур". Ранее пресс-служба УМВД по Амурской области сообщила, что столкнулись грузовик MAN и "КамАЗ", который перевозил вахтовых рабочих. Глава Свободненского района, где случилась авария, Эльвира Агафонова уточнила, что это сотрудники компании "Газрегион".

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