Один из пострадавших в ДТП с "КамАЗом" в Приамурье скончался

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ТАСС, 7 сентября. Один из 17 пострадавших при столкновении грузовика и "КамАЗа" с рабочими компании "Газрегион" в Амурской области скончался в больнице, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.
"Один человек, госпитализированный в Свободненскую больницу, несмотря на все предпринятые врачами усилия, сегодня утром скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.
Еще у одного пострадавшего тяжелое, стабильное состояние, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Троим госпитализация не понадобилась, они проходят лечение амбулаторно, отмечает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что амбулаторное лечение назначено четверым участникам аварии.
ДТП произошло 6 сентября на федеральной трассе "Амур". Ранее пресс-служба УМВД по Амурской области сообщила, что столкнулись грузовик MAN и "КамАЗ", который перевозил вахтовых рабочих. Глава Свободненского района, где случилась авария, Эльвира Агафонова уточнила, что это сотрудники компании "Газрегион".