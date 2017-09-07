Следствие попросило арестовать подростка, стрелявшего в школе в Ивантеевке

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ходатайство следствия об аресте ученика, устроившего стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, поступило в суд.
"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 5 ноября 2017 года, в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 213 УК РФ. Судебное заседание назначено на 12:00 мск", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, добавив, что ходатайство рассмотрят в закрытом режиме.
"В соответствии с ч. 2 ст. 241 УПК РФ, судебное заседание проводится в закрытом режиме по делам о преступлениях, совершенными лицами, не достигшими возраста 16 лет", - сказала Царева.