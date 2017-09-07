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Суд приговорил к 12 годам захватившего заложников в "Ситибанке"

Происшествия
7 сентября, 10:44 UTC+3

Арам Петросян признан виновным по двум статьям УК РФ

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Арам Петросян

Арам Петросян

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский окружной военный суд в четверг приговорил к 12 годам колонии предпринимателя Арама Петросяна, захватившего в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы.

"Суд постановил признать Петросяна виновным по ч. 2 ст. 206 ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и по ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт") УК РФ и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В срок отбытия зачесть время, проведенное под стражей, то есть с 24 августа 2016 года. Гражданский иск потерпевшего на 50 тыс. рублей удовлетворить в полном объеме", - огласил судья резолютивную часть приговора.

Кроме того, суд назначил Петросяну ограничение свободы сроком на один год - после отбытия наказания он без разрешения специализированного государственного органа не сможет выезжать за пределы Московской области и менять место жительства.

Петросян был взят под стражу в зале суда. Выходя из зала заседаний, он крикнул: "История меня оправдает!".

Арам Петросян обвинялся по ч. 2 ст. 206 ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и ч. 1 ст. 205 ("Террористический акт") УК РФ. Он частично признал вину. В частности, он признал себя виновным в захвате заложников, но просил оправдать его по статье о терроризме. В ходе прений сторон гособвинитель попросил приговорить подсудимого к 13 годам колонии строгого режима.

Вечером 24 августа 2016 года Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве, удерживал там четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.

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