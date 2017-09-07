Защита обжалует приговор осужденного за захват заложников в "Ситибанке"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Защита осужденного на 12 лет колонии предпринимателя Арама Петросяна, захватившего в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, обжалует приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Карабанов.

"Вынесен приговор слишком жестокий, квалификация преступления нарушена. Данный приговор мы обязательно обжалуем и надеемся, что апелляционная инстанция рассмотрит жалобу объективно", - сказал защитник.