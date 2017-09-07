Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защита обжалует приговор осужденного за захват заложников в "Ситибанке"

Происшествия
7 сентября, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Накануне Арам Петросян был осужден на 12 лет в колонии строгого режима

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Защита осужденного на 12 лет колонии предпринимателя Арама Петросяна, захватившего в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, обжалует приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Карабанов.

"Вынесен приговор слишком жестокий, квалификация преступления нарушена. Данный приговор мы обязательно обжалуем и надеемся, что апелляционная инстанция рассмотрит жалобу объективно", - сказал защитник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Захват отделения банка в центре Москвы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
2
Александр Жуков: государство задолжало перед работающими пенсионерами
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Артур Парфенчиков: мы не мудрее тех, кто жил до нас
5
Haaretz: Израиль нанес удар по Сирии впервые после установления перемирия на юге страны
6
В России заочно арестованы трое участников "Правого сектора"
7
Путин рассчитывает, что Тиллерсон "выйдет на правильный путь сотрудничества" с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама