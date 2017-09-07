Директор ивантеевской школы отрицает, что ее предупреждали о возможном нападении ученика

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ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности директора школы номер 1 подмосковной Ивантеевки Наталья Решетова отрицает, что дети предупреждали ее и педагогический коллектив о возможном нападении девятиклассника, который 5 сентября устроил стрельбу.
Решетова исполняет обязанности директора со 2 марта 2017 года. На совещании в Ивантеевке уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова спросила, действительно ли ей поступал сигнал от школьников, от сверстников мальчика, что он что-то готовит.
"Нет, сообщения о том, что готовится нечто страшное, у меня не было, и таких обращений со стороны детей к учителям тоже не было. Дети к нам с этим вопросом не подходили", - ответила Решетова.