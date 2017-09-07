Подросток, устроивший стрельбу в Ивантеевке раскаивается в содеянном

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, просит прощение и раскаивается в содеянном. Об этом сообщил ТАСС адвокат Виктор Запрудский.
"Наш подзащитный раскаивается в содеянном и просит прощения у пострадавших", - сказал защитник.
Защита будет просить суд заключить подростка под домашний арест.
"Мы будем просить суд избрать ему домашний арест", - сказал Запрудский.