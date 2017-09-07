Подросток, устроивший стрельбу в Ивантеевке раскаивается в содеянном

Ученик 9-го класса, устроивший стрельбу в школе в Ивантеевке © Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, просит прощение и раскаивается в содеянном. Об этом сообщил ТАСС адвокат Виктор Запрудский.

"Наш подзащитный раскаивается в содеянном и просит прощения у пострадавших", - сказал защитник.

Защита будет просить суд заключить подростка под домашний арест. "Мы будем просить суд избрать ему домашний арест", - сказал Запрудский.