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Подросток, устроивший стрельбу в Ивантеевке раскаивается в содеянном

Происшествия
7 сентября, 12:37 UTC+3

Адвокат девятиклассника намерен просить суд заключить школьника под домашний арест

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Ученик 9-го класса, устроивший стрельбу в школе в Ивантеевке

Ученик 9-го класса, устроивший стрельбу в школе в Ивантеевке

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, просит прощение и раскаивается в содеянном. Об этом сообщил ТАСС адвокат Виктор Запрудский.

"Наш подзащитный раскаивается в содеянном и просит прощения у пострадавших", - сказал защитник.

Защита будет просить суд заключить подростка под домашний арест. 

"Мы будем просить суд избрать ему домашний арест", - сказал Запрудский.

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