Полицейские Ивантеевки проводят дополнительные проверки школ после стрельбы в одной из них

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Полицейские подмосковной Ивантеевки проводят дополнительные проверки школ, после того как ученик девятого класса устроил стрельбу в школе №1. Об этом на совещании сообщил начальник отдела полиции по городскому округу Ивантеевка Евгений Вьюжанин.
"Произошедшее привело к тому, что были возбуждены уголовные дела, следственными органами проводятся все необходимые действия. Параллельно нами проводятся дополнительные проверки, по их результатам будут даны оценки действия или бездействия каждого должностного лица", - сказал он.