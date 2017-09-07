Полицейские Ивантеевки проводят дополнительные проверки школ после стрельбы в одной из них

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Полицейские подмосковной Ивантеевки проводят дополнительные проверки школ, после того как ученик девятого класса устроил стрельбу в школе №1. Об этом на совещании сообщил начальник отдела полиции по городскому округу Ивантеевка Евгений Вьюжанин.

"Произошедшее привело к тому, что были возбуждены уголовные дела, следственными органами проводятся все необходимые действия. Параллельно нами проводятся дополнительные проверки, по их результатам будут даны оценки действия или бездействия каждого должностного лица", - сказал он.