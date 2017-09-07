Подмосковная полиция начала проверку по факту смертельного ДТП с участием сотрудника МВД

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Полиция Московской области проводит проверку в связи с ДТП с участием одного из руководителей отдела полиции МУ МВД России "Одинцовское". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"6 сентября на пересечении Можайского шоссе и улицы Витебской начальник следственного управления МУ МВД России "Одинцовское", управляя служебным автомобилем марки "Форд", совершил столкновение с мотоциклом "Хонда". В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, полицейский получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован", - сообщили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка, в случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.