Подмосковная полиция начала проверку по факту смертельного ДТП с участием сотрудника МВД

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Полиция Московской области проводит проверку в связи с ДТП с участием одного из руководителей отдела полиции МУ МВД России "Одинцовское". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"6 сентября на пересечении Можайского шоссе и улицы Витебской начальник следственного управления МУ МВД России "Одинцовское", управляя служебным автомобилем марки "Форд", совершил столкновение с мотоциклом "Хонда". В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, полицейский получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован", - сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, в случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.