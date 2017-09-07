Подросток из Ивантеевки посещал школьного психолога

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ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Классный руководитель девятиклассника, который устроил стрельбу в школе номер 1 подмосковной Ивантеевки, советовала его родителя прибегнуть к помощи психологов, так как подросток изменился в худшую сторону в 8-м классе.
Об этом сообщила на совещании при уполномоченном по правам ребенка Московской области исполняющая обязанности директора школы Наталья Решетова.
"Мальчик учится у нас с первого класса, знаю его и его семью. В середине восьмого класса он стал учиться хуже, стал ходить без школьной формы, носить высокие ботинки, ходить в подтяжках. На наши замечания не реагировал. Классный руководитель посоветовала родителям обратиться к психологу", - рассказала она.
В школе №1 работают три психолога, в прошлом году их было два. С мальчиком начала заниматься психолог - студентка пятого курса психолого-педагогического университета, она дала ему две характеристики - начальную и после завершения работы с ним, 26 июня. "По итоговой характеристике было сделано заключение, что у мальчика улучшилось настроение, он стал более общительным, лучше шел на контакт. Не доверять специалисту у меня не было никаких оснований", - сказала Решетова.
В то же время она рассказал, что подросток от всех предложений посещать кружки и секций уклонялся. Летом ему предлагали побывать в городском лагере, были от города путевки в Крым. "Он отказывался, и родители не считали нужным его занимать", - уточнила директор.
Он уточнила, что ранее была не только замдиректора по воспитательной работе, но и вела у мальчика историю и обществознание с пятого класса. "Мальчик не проявлял никаких признаков агрессии, не нарушал дисциплину, был спокоен. С ребятами у него были отношения ровные, и если какие-то стычки происходили, то он быстро успокаивался. Не было такого, чтобы какой-то конфликт был", - рассказала Решетова.