Руководители школ Ивантеевки получили указание контролировать соцсети школьников

Первый отборочный турнир на Игры-2018 у горнолыжников-паралимпийцев пройдет 8 ноябряСпорт 7 сентября, 13:59
Боксер Ковалев прекратил сотрудничество с тренером ДжексономСпорт 7 сентября, 13:50
Пресс-конференция по итогам встречи Путина и Абэ. ВидеотрансляцияПолитика 7 сентября, 13:50
Дожди пройдут по всей России: юг ожидают смерчи, а Курилы - тихоокеанский циклонВ стране 7 сентября, 13:49
Причиной высокой явки на досрочное голосование в Барнауле стал дачный сезонПолитика 7 сентября, 13:39
Александр Медведев: организация авиаперевозок улучшилась после трагедии с ХК "Локомотив"Спорт 7 сентября, 13:36
Оргкомитет Универсиады-2019 учтет опыт проведения Кубка конфедераций по футболу в РоссииСпорт 7 сентября, 13:31
Уральский полигон "Старатель" готов к проведению Дня танкистаНовости Урала 7 сентября, 13:21
Подготовка к 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге. Пресс-конференцияПолитика 7 сентября, 13:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Антитеррористическая комиссия в Ивантеевке поручила руководителям образовательных учреждений города контролировать соцсети учеников и инфраструктуру школ, заявила глава города Ирина Ковалева.
"Вчера провели антитеррористическую комиссию, дано поручение всем руководителям образовательных учреждений еще раз проверить все чердаки, подвалы, проконтролировать еще раз весь процесс с точки зрения наличия таких фактов. Контролировать соцсети мы дали поручение тоже, но понимаем, что это сложно, что ребенок может быть под выдуманным ником", - сказала Ковалева в четверг в ходе совещания по вопросу организации безопасности после инцидента в ивантеевской школе.
Она подчеркнула, что также со школьниками и их родителями работают психологи. "Ситуация, конечно, потрясла весь город, такой ситуации не ожидала, потому что эта школа является хорошей, все дети учатся в первую смену, она новая, ситуация с поступлением учеников в хорошие вузы страны является успешной", - отметила Ковалева.
По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9 класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.
Школьник был задержан. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство".