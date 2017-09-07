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Руководители школ Ивантеевки получили указание контролировать соцсети школьников

Происшествия
7 сентября, 13:10 UTC+3 ИВАНТЕЕВКА область/ 7, сентября. /ТАСС

Глава города Ирина Ковалева при этом отметила, что сделать это достаточно сложно, так как ребенок может быть зарегистрирован в сети не под своим именем

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ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Антитеррористическая комиссия в Ивантеевке поручила руководителям образовательных учреждений города контролировать соцсети учеников и инфраструктуру школ, заявила глава города Ирина Ковалева.

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"Вчера провели антитеррористическую комиссию, дано поручение всем руководителям образовательных учреждений еще раз проверить все чердаки, подвалы, проконтролировать еще раз весь процесс с точки зрения наличия таких фактов. Контролировать соцсети мы дали поручение тоже, но понимаем, что это сложно, что ребенок может быть под выдуманным ником", - сказала Ковалева в четверг в ходе совещания по вопросу организации безопасности после инцидента в ивантеевской школе.

Она подчеркнула, что также со школьниками и их родителями работают психологи. "Ситуация, конечно, потрясла весь город, такой ситуации не ожидала, потому что эта школа является хорошей, все дети учатся в первую смену, она новая, ситуация с поступлением учеников в хорошие вузы страны является успешной", - отметила Ковалева.

По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9 класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.

Школьник был задержан. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство".

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