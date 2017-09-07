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Суд продлил до ноября домашний арест подростку, распылившему газ в лицо бойцу ОМОН

Происшествия
7 сентября, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Молодому человеку предстоит ознакомиться с полутора томами уголовного дела

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Басманный суд продлил до 12 ноября срок домашнего ареста несовершеннолетнему участнику несанкционированной акции в центре Москвы, распылившему газ в лицо сотруднику спецназа ОМОН. Об этом ТАСС сообщил адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин.

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"Суд продлил срок домашнего ареста моему подзащитному до 12 ноября", - сказал адвокат, добавив, что защита ознакомилась с материалами дела, и вскоре оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как заявил ТАСС после заседания адвокат Сергей Бадамшин, его подзащитному осталось ознакомиться с полутора томами уголовного дела. "По делу, которое содержит всего три тома, очень много экспертиз, в том числе ДНК-экспертиза", - сказал защитник.

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти") и содержится под домашним арестом. Суд разрешил ему посещать школу, а также общаться с преподавателями, адвокатами, следователями и родственниками. Как ранее рассказывала в суде мать обвиняемого, он заканчивает обучение и собирается поступать в вуз, ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности.

По данным СК, 12 июня во время несанкционированной акции на Тверской улице подросток распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику спецназа ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате боец получил ожог глаз, ему была оказана медицинская помощь.

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