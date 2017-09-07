Фигурант дела о применении насилия к полицейским на акции 12 июня обжаловал приговор

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Расим Искаков - первый из осужденных фигурантов дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции в Москве 12 июня - обжаловал приговор. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Калой Ахильгов.

"Сегодня мы обжаловали приговор Искакову, так как считаем, что он чрезмерно суровый. Преступление относится к средней тяжести, а не к тяжкому. Мой подзащитный попросил прощения у потерпевших, которые его простили в зале суда, раскаялся, а дело было рассмотрено в особом порядке", - рассказал защитник. "Цель наказания - не максимально назначить срок, а вынести справедливое решение", - добавил он.

6 сентября Тверской суд Москвы признал Искакова виновным по двум эпизодам применения насилия к представителям власти и назначил ему наказание в виде 2,5 года колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины. В ходе прений сторон прокурор просила назначить подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы.

Защита в свою очередь настаивала на наказании, не связанным с реальным лишением свободы. "Максимальное наказание по данной статье составляет 3,5 года с учетом признания вины моего подзащитного. Таким образом, мы рассчитывали, что наказание будет 1,5 года. Теперь те, кто попадется на такой статье, подумают идти ли ему на особый порядок", - пояснил ТАСС защитник.

Кроме того, суд продлил подсудимому срок ареста на полгода.

В чем обвинялся

Искаков обвинялся в совершении четырех преступлений, из которых три эпизода по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти") и один по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Однако позднее ему инкриминировалось только два эпизода о применении насилия, по которым он признал вину.

Установлено, что находясь и участвуя в несанкционированной акции на Тверской улице, Искаков дважды применил насилие, не опасное для здоровья, в отношении бойца ОМОН и сотрудника полиции. Кроме того, Искаков - уроженец Республики Дагестан - постоянного места жительства в Московском регионе не имеет, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня ряд организаторов мероприятия призвал перенести его на Тверскую улицу. По данным столичной полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4,5 тыс. человек, более 150 человек были задержаны.