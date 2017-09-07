В школе Ивантеевки опровергли наличие конфликта между педагогом и стрелявшим учеником

ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Руководство школы номер 1 подмосковной Ивантеевки, где ученик устроил стрельбу, опровергло информацию о наличии у него конфликта с учительницей информатики.

"Конфликта не было между учениками и учителем. Это [стрельба ученика] - чистая случайность", - сообщила журналистам и. о. директора школы Наталья Решетова.

Ранее она рассказала, что вела у мальчика историю и обществознание с пятого класса. "Мальчик не проявлял никаких признаков агрессии, не нарушал дисциплину, был спокоен. С ребятами у него были отношения ровные, и если какие-то стычки происходили, то он быстро успокаивался. Не было такого, чтобы какой-то конфликт был", - рассказала Решетова.

Но подросток от всех предложений посещать кружки и секции уклонялся. Летом ему предлагали побывать в городском лагере, были от города путевки в Крым. "Он отказывался, и родители не считали нужным его занимать", - уточнила директор.

Решетова отметила, что с подростком в прошлом году занималась психолог, она дала ему две характеристики - начальную и после завершения работы с ним, 26 июня. "По итоговой характеристике было сделано заключение, что у мальчика улучшилось настроение, он стал более общительным, лучше шел на контакт. Не доверять специалисту у меня не было никаких оснований", - сказала Решетова.