Суд арестовал подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 5 ноября девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд считает, что ходатайство в отношении подозреваемого подлежит удовлетворению. Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 30 суток, то есть до 5 ноября", - огласила решение судья Елена Ленская.

Об аресте подростка ходатайствовало следствие. Защита просила суд избрать ему домашний арест. Адвокат Виктор Запрудский заявил, что его подзащитный "раскаивается в содеянном и просит прощения у пострадавших". Кроме того, родители мальчика готовы компенсировать пострадавшим ущерб, в том числе лечение и моральный вред.

Подозреваемого доставили в суд под конвоем. Во время заседания он вел себя уверено и внимательно осматривал журналистов, накинув на голову капюшон куртки.

В зале присутствовали психолог, мать подростка, как его законный представитель, и отец (в качестве слушателя).

Судебное заседание в отношении несовершеннолетнего, согласно закону, проходило в закрытом режиме. Как пояснила пресс-секретарь суда Юнона Царева, "поскольку подозреваемый не достиг 16-летнего возраста фото- и видеосьемка в зале и в здании суда запрещена". Поэтому в зал на подготовительную стадию заседания и на оглашение решения пустили только пишущих журналистов.

Стрельба в школе

По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик девятого класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.

Школьник был задержан. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство"