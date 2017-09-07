Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд арестовал подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке

Происшествия
7 сентября, 15:07 дата обновления: 7 сентября, 15:09 UTC+3

Юноша останется под стражей до 5 ноября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 5 ноября девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд считает, что ходатайство в отношении подозреваемого подлежит удовлетворению. Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 30 суток, то есть до 5 ноября", - огласила решение судья Елена Ленская.

Об аресте подростка ходатайствовало следствие. Защита просила суд избрать ему домашний арест. Адвокат Виктор Запрудский заявил, что его подзащитный "раскаивается в содеянном и просит прощения у пострадавших". Кроме того, родители мальчика готовы компенсировать пострадавшим ущерб, в том числе лечение и моральный вред.

Подозреваемого доставили в суд под конвоем. Во время заседания он вел себя уверено и внимательно осматривал журналистов, накинув на голову капюшон куртки.

В зале присутствовали психолог, мать подростка, как его законный представитель, и отец (в качестве слушателя).

Судебное заседание в отношении несовершеннолетнего, согласно закону, проходило в закрытом режиме. Как пояснила пресс-секретарь суда Юнона Царева, "поскольку подозреваемый не достиг 16-летнего возраста фото- и видеосьемка в зале и в здании суда запрещена". Поэтому в зал на подготовительную стадию заседания и на оглашение решения пустили только пишущих журналистов.

Стрельба в школе

По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик девятого класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.

Школьник был задержан. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в школе в Ивантеевке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
2
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
3
Астрономы прогнозируют сутки магнитных бурь после рекордной вспышки на Солнце
4
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
5
Власти Москвы считают незаконной мемориальную доску Борису Немцову
6
Российская актриса получила в Сеуле премию в области телепроизводства
7
Однозначный процент: дешевые кредиты способствуют ипотечному буму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама