Правительство Севастополя выплатило по 1 млн рублей семьям погибших в Дагестане офицеров

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Севастополя выплатили по 1 млн рублей семьям двоих офицеров силовых структур, погибших в ходе контртеррористической операции в Хасавюрте 28 августа, сообщили ТАСС в четверг в городском департамента труда и социальной защиты населения.
"С целью оказания единовременной материальной помощи семьям военнослужащих Министерства обороны РФ подполковника Байбутлова Александра Павловича и полковника Ракицкого Дениса Сергеевича, погибших при проведении оперативно-боевого мероприятия 28 августа 2017 года, из резервного фонда правительства Севастополя были выделены средства в размере 1 млн рублей членам семей каждого погибшего", - отметили в департаменте.
Там сказали, что средства уже поступили семьям погибших офицеров.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщал, что в Дагестане в ходе спецоперации на окраине Хасавюрта 28 августа были уничтожены двое участников так называемой хасавюртовской банды. Изъято автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты. Взрывотехниками ФСБ обнаружены самодельные взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость. Погибли два офицера спецназа.
Источник в силовых структурах Севастополя сообщил ТАСС, что оба офицера - коренные севастопольцы, служившие ранее в Центре спецопераций "А" Службы безопасности Украины, а с присоединением Крыма к России приняли присягу на верность РФ. Во время службы в силовых структурах РФ неоднократно участвовали в сложных оперативно-боевых мероприятиях на территории Северного Кавказа. За мужество офицеры отмечены наградами.