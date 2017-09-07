В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Один военнослужащий погиб, еще пять получили ранения в результате взрыва отрикошетившего снаряда на учениях в Ленинградской области.

Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"7 сентября около 12:30 мск на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения", - сказали в пресс-службе.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная помощь. "На месте происшествия работает комиссия Западного военного округа". - добавили в пресс-службе.