Горсуд Петербурга отказался отстранить от должности ректора университета им. Бонч-Бруевича

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу следователя ФСБ на решение суда первой инстанции, который в июне отказался отстранить от должности ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч- Бруевича Сергея Бачевского. Об этом сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Городской суд оставил в силе постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следователя о временном отстранении от должности Сергея Бачевского", - сообщает пресс-служба.
Ректору предъявлено обвинение по статье ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Ему инкриминируют заключение договоров аренды помещений учебного заведения без проведения конкурсов и по заниженной цене. По версии следствия, Бачевский нанес университету ущерб в 1,7 млн рублей. На минувшей неделе суд продлил ему срок домашнего ареста до 3 ноября.