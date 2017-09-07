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Горсуд Петербурга отказался отстранить от должности ректора университета им. Бонч-Бруевича

Происшествия
7 сентября, 15:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, сентября. /ТАСС

Сергея Бачевского обвиняют в превышении должностных полномочий и нанесении учебному заведению ущерба в размере 1,7 млн рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу следователя ФСБ на решение суда первой инстанции, который в июне отказался отстранить от должности ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч- Бруевича Сергея Бачевского. Об этом сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Городской суд оставил в силе постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следователя о временном отстранении от должности Сергея Бачевского", - сообщает пресс-служба.

Ректору предъявлено обвинение по статье ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Ему инкриминируют заключение договоров аренды помещений учебного заведения без проведения конкурсов и по заниженной цене. По версии следствия, Бачевский нанес университету ущерб в 1,7 млн рублей. На минувшей неделе суд продлил ему срок домашнего ареста до 3 ноября.

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