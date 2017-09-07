Суд в Москве приступил к слушаниям по делу основателя фонда Hermitage Capital Браудера

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг приступил к слушаниям уголовного дела в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в неуплате налогов и преднамеренном банкротстве с ущербом в 3,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
Слушания дела проходят в отсутствии подсудимых, находящихся за границей. Заседание в Тверском суде открыл прокурор оглашением обвинительного заключения. "Браудер и Черкасов организовали схему по уклонению от налогов, а узнав о расследовании данного факта правоохранительными органами, совершили вывод денежных средств, что привело к преднамеренному банкротству ", - сказал гособвинитель, изложив фабулу обвинения.
В свою очередь адвокаты от имени своих подзащитных заявили о их невиновности. "Я могу только передать слова моего подзащитного, известные из СМИ, он не признает себя виновным", - заявил адвокат Браудера по назначению Александр Головин.
Заслушав позиции сторон, суд отложил начало исследования доказательств до следующего заседания, которое назначено на 12 сентября.
Браудеру предъявлено обвинение в уходе от уплаты налогов, организации преднамеренного банкротства и покушении на неисполнение обязанностей налогового агента. Данное дело было выделено из общего производства, по которому Браудер ранее был осужден заочно вместе с юристом фонда Сергеем Магнитским, скончавшимся позднее в СИЗО.
Окончательная сумма ущерба, предъявляемая Браудеру и Черкасову, составляет 3,5 млрд рублей. После ознакомления адвоката с материалами дело будет передано на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру для последующего направления в суд. Как ожидается, дело может быть передано по подсудности в Тверской суд Москвы. Если правоохранительные органы Великобритании откажут в экстрадиции Браудера и Черкасова, то дело в их отношении будет слушаться заочно.