Двое пострадавших при взрыве на полигоне в Ленобласти находятся в тяжелом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Состояние двоих пострадавших при взрыве на полигоне в Лужском районе Ленинградской области тяжелое, сообщил ТАСС главный хирург Ленобласти Олег Эргашев.

"Двое пострадавших военнослужащих поступили на лечение в Лужскую межрайонную больницу. Они были взяты в противошоковую операционную, им выполнены операции. Они находятся в тяжелом состоянии, постоянно идут консультации с врачами Военно-медицинской академии. Как только они будут транспортабельны, они будут переведены в Военно-медицинскую академию", - сказал собеседник агентства.

Эргашев подтвердил, что в результате взрыва на Лужском полигоне Западного военного округа пострадали шесть военнослужащих - один погиб на месте, остальные получили минно-взрывные ранения различной степени тяжести. Двое раненых доставлены вертолетами Минобороны в Военно-медицинскую академию. "Один военнослужащий в состоянии средней степени тяжести находится в военном госпитале города Луги", - уточнил Эргашев.

В пресс-службе ЗВО сообщили, что 7 сентября около 12:30 мск на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором были шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения.