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Не менее трех человек стали жертвами урагана "Ирма" в Пуэрто-Рико

Происшествия
7 сентября, 18:57 UTC+3 ТАСС

По словам губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Роселло, по предварительным данным, погибли две женщины и мужчина

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ТАСС, 7 сентября. По меньшей мере три человека стали жертвами урагана "Ирма" на территории ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление губернатора островного государства Рикардо Роселло.

Согласно ему, 79-летняя женщина погибла вследствие падения вовремя ее транспортировки в убежище. Еще одна женщина скончалась от удара током в своем доме. Также губернатор сообщил о гибели мужчины в результате ДТП, к которому привел удар стихии.

Ураган пятой категории "Ирма" в среду обрушился на территорию ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико. Порядка 900 тыс. потребителей остались без электроэнергии. По словам властей, атмосферное явление успело нанести значительный ущерб островному государству.

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