Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в Ивантеевке

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Подросток, стрелявший в учителя информатики в школе подмосковной Ивантеевки решением суда отправлен под арест почти на 2 месяца.

В результате действий девятиклассника пострадала не только его учительница, но и трое одноклассников.

Поступок школьника вызвал массу дискуссий, заставил вновь заговорить о проблеме взаимоотношений учеников и педагогов. К единому мнению прийти сложно, однако, как сказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова: "Изолировать детей нельзя, с ними надо работать".

Арест

Следствие настаивало на аресте подростка, защита - на домашнем аресте. Выслушав доводы сторон, суд принял решение арестовать школьника до 5 ноября. В материалах дела говорится, что подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном. Адвокат рассказал, что родители готовы компенсировать пострадавшим ущерб, в том числе моральный вред и лечение, которое они продолжают в клиниках Москвы.

До 16 сентября подросток будет содержаться в изоляторе, позже его переведут в один из столичных СИЗО.

Мнения экспертов

В связи с произошедшим эксперты предлагают ужесточить меры безопасности в школах, вплоть до разрешения охранникам в экстренных случаях проводить осмотр учеников, вызвавших подозрение. В этом случае будут разрабатываться новые нормативные акты, которые внесут в уставы школ после согласования с родительскими комитетами.

Руководителям школ также предлагается усилить контроль за учениками в социальных сетях, хотя "всех не промониторишь", сказала детский омбудсмен, предложив следить за страницами в соцсетях тех школьников, которые привлекают особое внимание своей внешностью, поведением.

Сейчас страница ивантеевского школьника в "ВКонтакте" заблокирована по требованию Мишоновой.

Охрану обещали поменять

ЧП потрясло город, но все оперативные службы сработали хорошо. Контракт с охранным предприятием школой будет расторгнут. Эксперты предложили ужесточить технические требования к выбору компаний, которые охраняют школы.

Конфликта не было

5 сентября ученик 9-го "А" класса школы номер 1 пришел на занятия с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы информатики и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна класса, расположенного на втором этаже, они были госпитализированы с переломами. Подростка задержали, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство, которое расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Исполняющая обязанности директора ивантеевской школы Наталья Решетова опровергла появившиеся ранее в СМИ публикации о том, что причиной ЧП мог стать конфликт между учеником и учителем. Она также отрицает, что руководство школы получало сигналы от учеников, предупреждавших, что мальчик замышляет какую-то акцию. Предпосылок, по ее словам, к случившемуся не было, отношения с другими ребятами были ровные. На учете у психиатра не состоял.

Мотивы этого громкого преступления предстоит установить следствию.