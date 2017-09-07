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В отделении почты в Индиане сработало самодельное взрывное устройство

Происшествия
7 сентября, 20:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

В результате происшествия пострадал один человек

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство сработало в почтовом отделении в городе Ист-Чикаго (штат Индиана). Об этом сообщили в четверг представители местного филиала Федерального бюро расследований (ФБР).

По их словам, женщина, работающая в почтовой службе, пострадала. Полученные ею ранения не представляют опасности для жизни.

Как отметили в ФБР, речь идет о самодельной бомбе, заложенной в корпус металлической трубы. Ведомство проводит расследование и "пытается выяснить, имеет ли инцидент какое-либо отношение к терроризму", отмечается в сообщении.

В ФБР подчеркнули, что пока не будут давать никакой дополнительной информации об инциденте, произошедшем в среду вечером. В Бюро просят всех, кто обладает какими-либо сведениями о взрыве, связаться с представителями ведомства.

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