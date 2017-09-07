Минкультуры отозвало иск на 160 млн рублей к Пирумову и другим фигурантам дела о хищениях

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ отозвало гражданский иск о взыскании более 160 млн рублей с бывшего заместителя министра Григория Пирумова и других обвиняемых по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Сергеев.

"Министерство культуры, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, отозвало гражданский иск, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб", - сказал он.

В четверг Дорогомиловский суд Москвы назначил на 21 сентября слушания уголовного дела в особом порядке, так все обвиняемые признали свою вину.

Первый приговор по этому делу был вынесен 20 июля. Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-консалт" Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, ему назначено четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в 800 тыс. рублей.