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Минкультуры отозвало иск на 160 млн рублей к Пирумову и другим фигурантам дела о хищениях

Происшествия
7 сентября, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

По словам адвоката Александра Сергеева, обвиняемые возместили причиненный ущерб

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Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов

Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ отозвало гражданский иск о взыскании более 160 млн рублей с бывшего заместителя министра Григория Пирумова и других обвиняемых по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Сергеев.

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"Министерство культуры, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, отозвало гражданский иск, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб", - сказал он.

В четверг Дорогомиловский суд Москвы назначил на 21 сентября слушания уголовного дела в особом порядке, так все обвиняемые признали свою вину.

Первый приговор по этому делу был вынесен 20 июля. Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-консалт" Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, ему назначено четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в 800 тыс. рублей.

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